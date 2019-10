Tania Bucci in "Le Donne del Rock "

Evento Facebook"Le Donne del Rock" By Tania Bucci

Nella Foto, presso Auditorium Parco della Musica, Roma per "Omaggio a Lucio Dalla"

Dj Claudio Ciccone Bros.

Tania Bucci

Steve Norman (Spandau Ballet)

LE DONNE DEL ROCK

In anteprima per il Festival

L' EREDITA' DELLE DONNE OFF a Firenze, diretto da Serena Dandini, la mostra fotografica LE DONNE DEL ROCK che sarà esposta al Caffè Letterario Le Murate dal 1° ottobre al 27 Ottobre, curata da Stefania Costa.

Si tratta di una selezione di 25 immagini tra gli innumerevoli scatti di un archivio trentennale, delle più grandi Donne italiane e straniere, che hanno fatto la storia della musica Rock in tutti i vari generi: PATTI SMITH, GIANNA NANNINI, CARMEN CONSOLI, TINA TURNER, ANNIE LENNOX, GRACE JONES, BJORK, PJ HARVEY, TORI AMOS, COURTNEY LOVE, SKIN. LAURIE ANDERSON, YOKO ONO, CINDY LAUPER, solo per citarne alcune, immortalate in espressioni e gesti che le contraddistinguono sul palco, dal 1989 Annie Lennox al 2019 SHILPA RAY.

Abbinati ad esse in uno spazio adiacente, saranno esposti 5 scatti di Uomini Icone del Rock: DAVID BOWIE, IGGY POP, LOU REED, BRUCE SPRINGSTEEN, PRINCE.

L’inaugurazione della mostra si terrà martedì 1° ottobre alle ore 18.00 presso la Galleria del Caffè Letterario Le Murate.

Introduce l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.





TANIA BUCCI

Fotografa fiorentina esperta nei settori di musica, teatro, spettacolo e cinema. Attualmente collabora con l’agenzia fotogiornalistica New Press Photo di Firenze nella sezione spettacoli per il quotidiano La Nazione/QN. Ha iniziato a fotografare a metà degli anni 80 all’età di 14 anni, spinta da una fortissima passione per la musica, in particolare per David Bowie, che ha seguito dal 1987 con il Glass Spider Tour proprio a Firenze fino al Reality tour del 2003. Nel corso di quasi 30 anni di attività ha collaborato con varie riviste musicali, quotidiani e agenzie fotografiche. Ha iniziato con CIAO 2001 e FARE MUSICA negli anni 80 con vari artisti e gruppi musicali della British Invasion, per continuare in seguito a collaborare con TUTTO (Musica e Spettacolo) di Mondadori, ROCKSTAR, RUMORE, ROCKERILLA, ROCKSOUND, MUSICA! di Repubblica, TRIBE, ROLLING STONE e vari settimanali: Il VENERDI’ di Repubblica, SETTE del CORRIERE, per il quotidiano LIBERAZIONE dal 2004 al 2009 e per LA Nazione, con cui collabora attualmente. Inoltre ha lavorato dal 2001 al 2008 con l’Agenzia PHOTO MASI e in seguito con l’Agenzia CORBIS IMAGES fino al 2016. Possiede un vasto archivio di artisti musicali che hanno fatto la storia della musica (DAVID BOWIE, LOU REED, IGGY POP, PETER GABRIEL, PRINCE, PATTI SMITH, NICK CAVE, RADIOHEAD, U2, BRUCE SPRINGSTEEN, BOB DYLAN, ROLLING STONES, PAUL MC CARTNEY, STING, AEROSMITH, GRACE JONES, TINA TURNER, EURYTHMICS, PINK FLOYD, CURE, DEPECHE MODE, ACDC, BLACK SABBATH, QUEEN), sia in pellicola in B/N e a colori, in diapositiva, che in digitale.

Ha iniziato a fare mostre con il progetto BOWIE BLACKSTARDUST dal maggio 2016, realizzato da Pietro Galluzzi e Roberta Cima allo Spazio Cima di Roma con le foto del Duca Bianco, scattate durante i suoi tour in Italia e all' estero.

Successivamente nel febbraio 2017, ha esposto 90 foto di tutti i più grandi artisti del Rock a FIRENZE LIBRO APERTO in Fortezza da Basso abbinando le foto con la musica del Dj Claudio Ciccone riconosciuto per i suoi Live Dj Set con Steve Norman degli Spandau Ballet.

Lo scorso anno Novembre 2018, su richiesta della Feltrinelli di Milano, ha esposto 25 scatti con la la mostra LE ICONE DEL ROCK alla FELTRINELLI di Firenze, curata da Cinzia Zanfini.



Quest’anno il 13 luglio scorso, ha partecipato con le sue foto di alcuni artisti del Rock, alla mostra BECAUSE THE NIGHT, durante il MUSART FESTIVAL in piazza SS. Annunziata a Firenze.