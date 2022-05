Il più recente singolo degli MFX2 si chiama "World Alarm". Pubblicato dalla loro label Audio Recodings, sta riscuotendo successo assoluto in tutta Europa nonostante sia uscito da poche ore. "E' un brano che ci sta già tanto belle soddisfazioni", spiegano Marco Fratty e Marco Flash, gli MFX2. "Il ritmo è coinvolgente, perfetto per l'estate 2022 che sta arrivando…".

E' al numero due della "Le Buzz Chart in Francia, è entrata nella Deutsche Dance Chart in Germania e come se non bastasse piace molto alle radio italiane: dopo essere stata presentata da Albertino, è entrata in alta rotazione su m2o (radio nazionale che fa parte del gruppo di Radio Deejay e Capital) e tra le tante altre emittenti a cui piace c'è la bresciana Viva FM...

Non c'è di che stupirsi: "World Alarm" è una traccia house sensuale decisamente ipnotica, che non lascia scampo: non ballare o almeno muovere la testa a tempo ascoltandola è impossibile.

Dopo le hit assolute con gli FPI Project tra fine anni '80 e in tutti gli anni '90 (con tanti party e dj set anche oggi, soprattutto in Gran Bretagna ma non solo), ci sono stati tanti altri successi, per dj bergamasco Marco Fratty. Ecco infatti, anche per il 2022, un altro progetto artistico di grande respiro, gli MFX2. Questa volta Fratty lo condivide con Marco Flash, altro storico dj bergamasco.

Tra i loro singoli di successo pubblicati nel 2021 ecco gli ottimi risultati del remix della versione delle Sister Sledge della immortale "Good Times"; quelli dell'energica "Saving your Lovin' " (oltre 110.00 ascolti su Spotify) , il ritmo incalzante di "Bolero 3K" e quello ipnotico di "Slave to the Vibe" e "World Alarm"... da non perdere la loro Playlist su Spotify, MFX2 House Selection, disponibile a questo link: https://spoti.fi/3yeQlva .