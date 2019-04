Raffaella Carra' intervista Maria de Filippi a "Raccontare comincia tu" su RAI3

La puntata inizia con Raffaella Carra' che va a trovare Maria de Filippi a casa e mentre cammina tra se' e se' dice : " chissa' perché a me chiamano la Carra' e a lei la De Filippi" ...un incontro tra Titani della Tv Italiana, la Carra' che ha fatto la storia della televisione e la De Filippi che la sta' riscrivendo ai nostri giorni!

Certo la Raffaella e' un mito intramontabile con decenni di carriera alle spalle, amata e osannata in mezzo mondo! La De Filippi e' approdata da pochi anni sul piccolo schermo e non e' conosciuta in altri Paesi, pero' e' altrettanto amata e seguitissima da tutte le eta', soprattutto dai giovanissimi, grazie al talent tv di Amici, che quest'anno e' giunto alla 18° edizione!

Ma quali sono le caratteristiche che accomunano le due signore della tv italiana? Di sicuro il carisma nel saper tenere attaccati alla tv migliaia di telespettatori, poi le idee originali e innovative che riescono ad infilare nel tubo catodico e senza ombra di dubbio la classe che li contraddistingue!





Ma ripercorriamo insieme brevemente la carriera delle due show girl.

Raffaella Carra' debutta in tv con Canzonissima al fianco di Corrado nel 1969, da allora in poi e' tutta una salita costernata di successi, fino a "pronto raffaella" , " carramba che sorpresa" e " carramba che fortuna", che la immortalano definitivamente a icona della tv italiana!

Nel 2001 presenta la 51 edizione di Sanremo e nel 2011 esce il remix di uno dei suoi brani piu' famosi " a far l'amore comincia tu" rieditato dal famoso dj producers internazionale Bob Sinclar, che diventa il tormentone dell'estate conquistando le classifiche in tutto il Mondo!

Maria de Filippi fa il suo esordio in tv nel 1992 con il talent tv "Amici" con cui riscuote un successo enorme negli anni successivi e poi arrivano " uomini e donne" e " c'e' posta per te" che la consacrano a diventare il volto femminile piu' importante e popolare della tv Italiana!

Nel 2017 viene chiamata da Carlo Conti per condurre insieme il Festival di Sanremo!