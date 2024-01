Dopo aver conquistato il maggior numero di premi e candidature durante l’Awards Season, Oppenheimer di Christopher Nolan si conferma leader della categoria Miglior film agli Oscar, tallonato dalla commedia agro-dolce di Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita, indicato da molti critici americani come l’unica alternativa alla vittoria di Oppenheimer.

Per quanto riguarda le altre pellicole che potrebbero ottenere la candidatura per il Miglior film troviamo in primis il vincitore del Golden Globe per la categoria Comedy/Musical, Povere Creature! di Yorgos Lanthimos che dovrebbe eguagliare Oppenheimer per numero di candidature.

Seguono Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Barbie di Greta Gerwig. Oltre ad altri 5 film in pole position tra cui la pellicola vincitrice della Palma d'Oro, Anatomy of a Fall di Justine Triet.