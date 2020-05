Con la rete internet, con i vari social e altro, alla portata di tutti, il problema delle cosiddette Fake News è all'ordine del giorno, specie in relazione a notizie di primissimo piano.

E così, anche nel caso della Pandemia da coronavirus sono circolate tantissime notizie, messe in circolazione a volte per dolo, a volte per gioco o anche perché davvero qualcuno pensava di raccontare qualcosa di utile.

Purtroppo bisogna anche dire che considerata l'improvvisa comparsa di questa pandemia, si è avuto poco tempo per filtrare alcune informazioni, pertanto non è da escludere che qualche notizia ritenuta falsa possa magari essere "semi" falsa o solo amplificata.

In ogni caso, il Ministero della Salute ha cercato di correre ai ripari pubblicando sul suo sito, le varie notizie non esatte (fake news) che, man mano, vengono fatte circolare in rete.

La pagina merita di essere costantemente visitato per tenersi informati. E possibile rimanere aggiornati sulle "bufale" consultando la pagina:

Covid-19 - Attenti alle bufale