Il divertimento al #Costez - Telgate (BG) il ritmo è decisamente alto, anche nel weekend del 13 e 14 gennaio '23: venerdì 13 gennaio la festa è Una Mas. La festa chiama così perché divertirsi durante queste feste ancora una volta è del tutto naturale. E' una serata piena di ritmi hot, latini, caldi, perfetta per vivere un caldo inverno '22 / '23 tra sorrisi e musica che mette energia, riempie di ritmo ed energia. Ballerine, ballerini e performer dj fanno il resto.

Sabato 14 gennaio invece la crew in console è numerosa: Luca Belotti, NZDJ, Andrea Grasselli, voice Chiara Giorgianni. Tutti insieme sanno senz'altro far scatenare ogni pubblico.

Venerdì 20 gennaio 2023 al #Costez - Telgate (BG), invece, arriva uno dei fenomeni 'discotecari' più forti degli ultimi anni: le canzoni e l'allegria de Il Pagante (nella foto), infatti, fanno divertire i ragazzi italiani da tempo. Il gruppo iniziale de Il Pagante negli anni è cambiato, ha subito negli anni una forte evoluzione, che lo ha portato a raggiungere importanti risultati non solo in quello che è diventato il suo core business (la musica), ma anche nei numerosi settori in cui è attivo. L'idea che sta alla base delle canzoni prodotte è quella di ricreare ambienti e situazioni tipicamente giovanili, attraverso indagini approfondite riguardanti il mondo della vita notturna, la scuola, il divertimento e le implicazioni che questi momenti della socialità hanno nella formazione dei ragazzi italiani. Sul palco vanno Roberta Branchini (Brancar) ed Eddy Veerus. Tra le loro hit "La settimana bianca", "Radical Chic", "Il terrone va di moda" e tante altre...

Riassumendo, anche per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 / 2023, #Costez a Telgate (BG), dopo un'estate scatenata, a due passi dall'uscita A4 Grumello, si continua a ballare. E' un'oasi perfetta per rilassarsi con grandi show e grandi dj, ogni weekend.

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione