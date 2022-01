Il Genoa Genoa Cricket and Football Club questo sabato ha comunicato l'esonero del tecnico Andriy Shevchenko che, a sua volta, aveva sostituito l'esonerato Davide Ballardini-

Il club, dopo aver ringraziato l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi, ha fatto sapere di aver affidato temporaneamente la guida tecnica della prima squadra a Abdoulay Konko, che sarà coadiuvato da Roberto Murgita.

L'esonero avviene dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia, a seguito della sconfitta per 3-1 subita in casa del Milan, e a quarantott'ore dalla sfida di campionato che vedrà i rossoblù impegnati in trasferta contro la Fiorentina, che giovedì, sempre in Coppa Italia, ha battuto il Napoli al Maradona per 5-2.

Secondo la stampa di settore, l'esonero sarebbe da ricercare in motivi legati al mercato calciatori, con Shevchenko che avrebbe voluto a disposizione fin da subito Miranchuk e Amiri, già bloccati in precedenza ma mai arrivati. Questo avrebbe portato a spezzare il già ormai esile filo che legava il tecnico ucraino alla società.

Dalla prossima settimana, come nuovo tecnico, sulla panchina del Genoa dovrebbe trovar posto il tedesco Bruno Labbadia, allenatore che ha finora fatto esperienza in Bundesliga con Bayer Leverkusen, Amburgo, Stoccarda, Wolfsburg e, per ultimo, Hertha Berlino.

Per lui è previsto un biennale ed il suo debutto, se non ci saranno intoppi, avverrà nel match casalingo del 22 gennaio, 4ª giornata di ritorno della Serie A, dove il Genoa affronterà l'Udinese.