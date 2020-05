Il campionato di calcio femminile è ancora in attesa di conoscere se potrà ripartire o meno, mentre alcune squadre hanno ripreso gli allenamenti.

La decisione è nelle mani del Governo che giovedì prossimo dovrebbe comunicare una data per il ravvio, almeno, della Serie A maschile.

Il problema del calcio femminile è quello di essere classificato come sport per dilettanti, nonostante la Serie A femminile sia praticata da squadre e atlete che operano a livello professionistico. In questo momento, le attività agonistiche dei dilettanti sono state dichiarate concluse e rimandate alla prossima stagione.

Per questo, è necessario un pronunciamento del ministro dello Sport perché almeno la Serie A femminile possa riprendere.