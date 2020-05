(Joseba Publishing)

Dal 15 Maggio nelle radio italiane “Amore diverso”, il singolo d’esordio del cantautore siciliano Alessio Selvaggio in arte “Selvaggio”, brano già disponibile negli store digitali, che vede importanti collaborazioni come Gianni Testa e Giacomo EVA.

“Amore diverso” è un brano che canta l’Amore in tutte le sue forme, quel sentimento che come l’acqua in una diga penetra da una piccola crepa e a poco a poco fa saltare le barriere. Se le barriere crollano, l’amore si impossessa di tutto e non fa distinzione di sesso, razza o colore. In questa canzone racconto la voglia di innamorarsi e perdere il controllo nonostante tutto.“La mia vita è la musica, tutto ruota attorno ad essa”.

Alessio Selvaggio, in arte SELVAGGIO è nato a Palermo, classe ’94. Studia presso la SHAKESPEARE THEATRE ACADEMY, DI TONY COLAPINTO.

Partecipa a Xfactor 12, l’edizione dell’anno 2018, arrivando ai bootcamp, nel team di Mara Maionchi (under 25).

Vari master con il Maestro Vessicchio, Ignazio Boschetto (il Volo), Sarah Jane Morris. Ha aperto il gran Galà (Shakespeare Theatre Academy) che vedeva ospite il Maestro Giancarlo Giannini (anno 2017) ed aperto e chiuso il gran Galà (Shakespeare Theatre Academy) che vedeva ospite Lalo Cibelli (anno 2019).

Ha partecipato alla Kermesse di Terracina (La voce del mare) anno 2019 con ospiti d’eccezione Cristiano Malgioglio e Anna Tatangelo.

Facebook: www.facebook.com/SelvaggioPage/