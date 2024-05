Secondo il settimanale Gente, l'operazione all'addome cui è stata sottoposta la principessa Kate Middleton a gennaio di quest'anno sarebbe stata effettuata da un'équipe medica italiana del Policlinico Gemelli di Roma. L'intervento è stato eseguito in una clinica privata a Londra.

Sebbene i dettagli dell'intervento non siano stati resi pubblici, si sa che è stato eseguito per debellare un tumore. Secondo alcuni, la neoplasia localizzata nell'area addominale potrebbe aver coinvolto organi ginecologici o dell'apparato digerente. Fortunatamente, l'intervento è stato eseguito in uno stadio iniziale della malattia.

Attualmente, Kate Middleton sta seguendo un trattamento di chemioterapia, iniziato a febbraio, dopo la diagnosi di tumore. La principessa del Galles ha annunciato la sua malattia tramite un emozionante videomessaggio, in cui ha ringraziato suo marito, il principe William, per il sostegno. Tuttavia, poche altre informazioni sono disponibili sul suo attuale stato di salute.

Kate ha sempre dimostrato un forte impegno per la sensibilizzazione sui temi della salute, in particolare per quanto riguarda la prevenzione del cancro. Nel 2020 ha lanciato la campagna "Take Action on Pre-50 Screening" per incoraggiare le donne tra i 40 e i 50 anni a sottoporsi a regolari mammografie.