Jaywork Music attraverso le sue etichette discografiche si propone di dare spazio e scoprire nuovi talenti emergenti in Italia e non solo, essendo proiettata nel futuro ed alla costante ricerca di contenuti innovativi. Jaywork Music dispone di numerose Sub-Labels che abbracciano vari generi e stili musicali, dalla musica Italiana alla musica Dance. "Se siete dei produttori e state cercando un'etichetta discografica sempre in evoluzione, Jaywork è la vostra scelta migliore", spiegano Luca Facchini e Luca Peruzzi.



Tra le mille attività di Jaywork Music Group, ecco Jaywork Radio Show, un programma perfetto per godersi tutte le novità musicali di questo gruppo di label. Il volume #34 l'ha selezionato e mixato Bibbi Dj (nella foto), professionista di grande esperienza.



Tra le nuove release più interessanti da parte di questa realtà ecco poi l'album "Other Lights", pubblicato dai Planet 23, ovvero Isa, Mark ed Oni, ovvero i Planet 23 che collaboran con Marco Cordi e Luca Antolini. Perché Jaywork Music Group, una realtà musicale davvero in crescita, che da spazio a nuovi talenti ed artisti italiani e non... l'importante è che facciano bella musica dal sound internazionale.



