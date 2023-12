Il turismo è un settore emozionante e dinamico che attrae milioni di viaggiatori in tutto il mondo. Tuttavia, dietro le quinte di ogni destinazione turistica di successo, ci sono numerose insidie nell'organizzazione e nella gestione di tutti gli aspetti del comparto. Dalla mancanza di infrastrutture ai problemi di comunicazione e coordinamento tra le parti interessate e queste limitazioni possono ostacolare il funzionamento ottimale di una destinazione turistica.

Una delle principali insidie in Molise è rappresentata in alcuni contesti, dalla scarsa disponibilità di strutture ricettive. Con la crescita del turismo, aumenta anche la domanda di alloggi e molte destinazioni faticano a tenere il passo con questa domanda, con il risultato di avere opzioni limitate e alloggi spesso non adeguati. Questo non solo influisce sul comfort e sulla convenienza dei viaggiatori, ma limita anche il potenziale di crescita del turismo nella regione molisana.

A latere di questa problematica è presente un’offerta turistica basata dalla presenza di alcune strutture extralberghiere che spesso evidenziano una gestione basata sull’improvvisazione anche a causa dell’assenza di una formazione obbligata, la quale innalzerebbe certamente il brand reputation dell’offerta regionale. Tale “bruttura” consentita dalle Regioni che rammento hanno potestà legislativa piena ed esclusiva sul comparto del turismo, non consente una certificazione del soggetto gestore oltre a permettere l’assenza di requisiti importanti, presenti invece nelle strutture alberghiere. Questo garantirebbe un’offerta ottimale di serviti turistici oltre a non permettere che un’eventuale accoglienza maldestra possa compromettere il soggiorno di un turista che non ritornerebbe sicuramente sulla destinazione.

Altro aspetto che rappresenta un vero problema per l'organizzazione del turismo regionale è la mancanza di infrastrutture di trasporto adeguate. Un trasporto efficiente è fondamentale ma reti stradali inadeguate, opzioni di trasporto pubblico limitate rendono difficile ai turisti, accedere ed esplorare le diverse aree all'interno del Molise. Ciò può scoraggiare i potenziali visitatori e ostacolare la crescita del turismo nella regione.

Una collaborazione efficace tra il governo e i vari attori coinvolti nell’azione di sviluppo e organizzazione ad esempio è fondamentale per il successo di una destinazione. Tuttavia, in molti casi, mancano la cooperazione e il coordinamento tra queste parti interessate e ciò può portare a politiche contrastanti, a un processo decisionale inefficace e alla mancanza di strategie coese per lo sviluppo del turismo. Senza un approccio unificato, il potenziale di crescita del turismo e l'esperienza complessiva dei viaggiatori possono essere compromessi. Una condivisione assente delle informazioni tra gli attori del turismo, come alberghi, operatori turistici e autorità locali, anche a causa di canali di comunicazione inefficienti e per la mancanza di piattaforme standardizzate per la condivisione delle informazioni, genera confusione, errori di comunicazione e opportunità mancate che alimentano esperienze frammentate.

Ecco il motivo per cui, il turismo in Molise deve necessariamente avere una regia che esprima alta competenza e dedizione alle sorti della buona riuscita di un’operazione di destination management che attraverso l'attuazione di strategie a lungo termine evitano il sorgere di una crescita disordinata e non pianificata, povera di una chiara visione del futuro dove il potenziale di attrarre e trattenere turisti può essere compromesso. Per affrontare le sfide del settore turistico, la collaborazione e la comunicazione tra le parti interessate sono fondamentali. Le organizzazioni turistiche, le amministrazioni locali, le imprese e le comunità molisane devono lavorare insieme per sviluppare strategie sostenibili e prendere decisioni informate. Condividendo conoscenze e risorse, si può creare un fronte unito e aprire la strada a un'organizzazione turistica efficace. Personalmente, laddove richiesto, ho sempre evidenziato che la buona riuscita di un’operazione di sviluppo territoriale necessita obbligatoriamente di profili professionali con competenze supportate da esperienza trascorse sul campo e non solo di teorici o politici.

Altro elemento basilare sono gli investimenti!

Il Molise necessita di infrastrutture e risorse adeguate volte a sostenere uno sviluppo turistico adeguato. Investire in trasporti, alloggi, sistemi di gestione dei rifiuti e strutture per i visitatori è fondamentale per creare un'esperienza positiva per i visitatori, riducendo al minimo gli impatti negativi e dando priorità a questo, si può garantire il successo a lungo termine e l'attrattiva per i turisti. È essenziale altresì che lo sviluppo avvenga attraverso una cultura dell'innovazione e dell'adattabilità, abbracciando le tecnologie emergenti, esplorando nuovi segmenti di mercato e offrendo esperienze uniche, in un panorama in continua evoluzione.

Attraverso questi semplici passaggi, l'industria del turismo molisano può affrontare le sfide volte a uno sviluppo non solo economico ma anche di inclusione sociale e lavorativa, grazie anche all’enorme indotto che tale comparto riesce a creare garantendo lavoro ai giovani che guardano per ovvie ragioni, verso lontane terre. Bisogna intraprendere questo viaggio insieme, armati di creatività, collaborazione e passione per rendere il turismo un’opportunità reale, riconoscendo e superando problemi come le limitazioni infrastrutturali, le lacune nella comunicazione e le carenze nella pianificazione organizzativa.

Si può fare!

Mino Reganato