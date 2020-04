Brutta avventura per 200 giovani italiani in Florida che sono stati licenziati dalla Disney dopo la chiusura del Parco di divertimenti DisneyWorld a causa del coronavirus.

L’azienda di Topolino ha inviato ai 43mila dipendenti le lettere di licenziamento, intimando di lasciare liberi gli appartamenti loro assegnati entro il 18 aprile.

Come se non bastasse, va aggiunto che tutti i lavoratori stranieri avranno 1 mese di tempo per lasciare gli Stati Uniti d’America.

In questa situazione gli ex dipendenti italiani della Disney si sarebbero ritrovati in grave difficoltà, perché è quasi impossibile trovare voli per rientrare in Italia.

In loro aiuto interverrà il Governo che si farà carico del rientro in Italia dalla Florid dei nostri concittadini.