Sono non vaccinati i nuovi morti da Covid in Germania... "Una pandemia dei non vaccinati", l'ha definita il ministro della Salute Jens Spahn, annunciando che in alcuni laender i posti di terapia intensiva stanno per esaurirsi.

"La quarta ondata è qui e sta colpendo con forza" ha aggiunto Spahn. "Viviamo una pandemia dei non vaccinati ed è massiccia, con numeri di contagio in aumento".

In Germania, ad avere ricevuto due dosi di vaccino è il 66% della popolazione, ma sono numerose le persone di età compresa tra 18 e 59 anni a non volerlo fare.

A tal proposito, ha preso ad esempio l'Italia auspicando che anche in Germania si inizi ad utilizzare il Green pass alla stessa maniera in cui viene utilizzato nel nostro Paese, almeno iniziando a controllarlo nei ristoranti, nei musei e nei luoghi pubblici in cui è richiesto, cosa che adesso non sempre avviene.

Spahn vuole anche accelerare con la terza dose, stavolta prendendo a modello Israele, "che è riuscito a far abbassare la curva dei vantaggi grazie al booster".

Nelle ultime 24 ore in Germania si sono registrati 194 decessi, mentre una settimana fa erano stati 114.