Circa un quarto degli oltre 600mila decessi da Covid-19, con i contagiati da Sars-Cov-2 che nel mondo hanno raggiunto oramai quasi i 15milioni, si è avuto negli Stati Uniti, dove il numero di morti ha superato i 140mila (dati JHU), mentre i contagiati sono oltre i 3,7 milioni... e continuano a crescere.

Il motivo di tutto ciò? La scelta della Casa Bianca dettata da regioni puramente elettorali e, pertanto propagandistiche, di trasferire la gestione dell'emergenza coronavirus ai singoli Stati dell'Unione.

Non solo Trump si è così voluto scaricare della responsabilità nella gestione della crisi, ma poi ha pure incalzato i vari governatori perché allentassero le misure di confinamento e riaprissero gli impianti produttivi per far tornare il Paese alla normalità.

Il risultato di tutto ciò? In estate il virus continua a circolare in tutti gli Usa ad un ritmo più che doppio rispetto alla scorsa primavera, anche se i morti, al momento sono 1.000 ogni 24 ore, invece dei 2.000 di aprile... e questo per Trump sarebbe un successo?

Quello che si sta prospettando per l'America, non nei prossimi mesi ma nelle prossime settimane, è una specie di tempesta perfetta, con una parte dei sussidi stanziati dal Congresso che a luglio terminerà, con le piccole aziende che sono state costrette a chiudere nuovamente, con la disoccupazione che sta aumentando, con i college deserti, con le scuole che probabilmente non riapriranno a settembre (per certo quelle pubbliche)... mentre il Paese è isolato dal resto della comunità internazionale perché è il principale focolaio di contagio da Covid.

In un situazione del genere qual è stata l'ultima iniziativa dell'amministrazione Trump? Rifiutare di rifinanziare i test per individuare il coronavirus e sostenere le agenzie sanitarie federali, proprio mentre il virus si sta diffondendo in tutto il Paese (fonte New York Times).