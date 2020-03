La vita americana si è interrotta la scorsa settimana mentre il coronavirus sta attraversando il Paese, provocando uno sforzo senza precedenti per isolare le persone nelle loro case.

Con la chiusura di scuole, uffici, bar e ristoranti, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno avvertito che era necessario diffondere il "distanziamento sociale" per rallentare la diffusione del virus e prevenire lo scenario peggiore previsto dal CDC: da 160 a 214 milioni di americani contagiati e da 200.000 a 1,7 milioni di morti.

Tutti i principali campionati sportivi hanno sospeso la stagione in corso e il torneo di basket NCAA è stato cancellato.

Le scuole sono state chiuse per circa 30 milioni di bambini. Gli americani, dovunque, hanno affrontato inquietanti scene di vuoto mentre il livello del contagio sta aumentando vertiginosamente, tanto che lunedì ha superato il livello di 46mila, mentre i decessi sono arrivati a quasi 600. In questo momento gli Stati Uniti sono il terzo Paese al mondo per numero di contagi, dopo Cina e Italia.

A livello globale, il numero dei contagi cresce esponenzialmente e adesso sfiora i 400mila , mentre quello dei morti sta arrivando a 17mila.