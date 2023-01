Roma Mea, primo disco di Yozot uscito a luglio del 2019 è il primo disco scritto e composto quasi interamente in latino classico

Un fatto di una certa rilevanza se consideriamo il panorama attuale

Passato in sordina all epoca a causa della giovane età del rapper Yozot classe 97 ,ora venticinquenne torna con un nuovo disco a far parlare di sé.

Ma perché "Roma Mea"?

"È un azzardo" bello è buono"!!

Perché usa il latino classico! perché la pronuncia restituta!, una serie di idee confuse!!, no! , signori miei "

Erano idee ben chiare !già allora! fare poesia attraverso il rap , ma usare una lingua antica per insegnare, per dare ai ragazzi suoi coetanei modo di apprendere divertendosi tra una rima e l'altra.

Usando un linguaggio poetico mixando latino e italiano a tratti fondendovi anche coloriture gergali romanesche .

Il pezzo più celebre al suo pubblico è "MVSICA ROMANA" uscito con videoclip su YouTube Yozot Official.

Un'elegia all antica musica romana scritta in latino classico e romanesco un assoluta novità.

Ma vi sono anche poesie come "ROMANA COLVMNA" Scritte in italiano con l'uso di termini aulici e molti latinismi una poesia rappata.

Nell'Ep "ROMA MEA " Yozot celebra Roma, ma non in modo puramente storico è la storia che passa attraverso gli occhi della poesia e la poesia che passa attraverso gli occhi della musica rap.

Un viaggio alla scoperta di Roma e dell Italia attraverso le epoche e i diversi contesti fondendo la periferia con la poesia.

Due contesti normalmente distanti l'aulico e quello che banalmente viene considerato musica spazzatura.

Yozot crea una musica trap che ricerca la bellezza, la" Venustas" "per dirlo con parole sue.

L'arte in tutte le sue forme fuse "ROMA MEA " descrive un mondo antico che vive nel mondo moderno e un mondo moderno che già viveva nel mondo antico con i suoi vizi e i suoi pregi ,dalla nuda realtà di un lupanare all degrado delle periferie moderne.

Dalla storia di una colonna del tempio di Marte Ultore alla storia di una città di Roma presa dal tran tran giornaliero con le sue vite di tutti i giorni.

La bellezza è sinonimo di progresso il progresso è sinonimo di ricerca costante e di ritorno al bello sempre vivo.

Il tempo è una sottile linea creazione umana.

Yozot spezza le catene dei secoli.

Rendendo vivo un nuovo stile anche il latino classico entra nel ventunesimo secolo e diventa una nuova lingua nella musica proiettata verso il futuro.

E che dire, c'è troppo altro da dire!