"Oggi una giornata di confronto con le opposizioni alla Camera dei deputati, nella Biblioteca del Presidente. Il Governo dialogherà con i rappresentanti dei partiti sulle riforme istituzionali necessarie all’Italia. Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica, nel corso di quello che consideriamo un confronto importante per la nostra democrazia e per approvare misure improrogabili per il bene dei cittadini e della Nazione".

Così sui social la premier Giorgia Meloni ha introdotto il confronto con le opposizioni sulle riforme istituzionali in corso quest'oggi alla Camera nella Biblioteca del Presidente.

Agli incontri partecipano anche i Vice Presidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati; il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e il costituzionalista Francesco Saverio Marini.

Di seguito il programma degli incontri:

ore 12:30-14:00 Gruppo Movimento 5 Stelle;

ore 14:00-14:45 Gruppo per le Autonomie e Componente Minoranze Linguistiche;

ore 15:15-16:15 Gruppo Azione - Italia Viva – Renew Europe

ore 16:15-16:45 Componente +Europa;

ore 17:30-18:30 Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra;

ore 18:30-19:45 Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista.

In precedenza la Meloni aveva dichiarato:

"Auspico concretezza perché sul dialogo e sulla normalità del dibattito democratico credo che non ci debbano essere dubbi tra noi. Le istituzioni su questo devono fare il buon esempio. Cerco convergenze, bene se si arriva a scelte condivise, ma ho degli obiettivi da raggiungere",

aggiungendo anche che se convergenze non dovessero essere trovate, la maggioranza andrà avanti da sola.