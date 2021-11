Anche in questo primo fine settimana di novembre i no green pass sono di nuovo scesi in piazza, senza mascherine e creando tensioni e disordini, contrapponendosi alle forze dell’ordine.

A Milano e Trieste i cortei contro il certificato verde non hanno rispettano i limiti dove svolgere le manifestazioni imposti loro dalle questure.

A Trieste, protestano in circa 8000 e si registrano scontri nei pressi di piazza Unità, dove i manifestanti cercano di entrare nonostante le transenne e la presenza di polizia e carabinieri.

Tensioni con i no green pass anche a Torino, dove sono scesi in piazza anche gli anarchici che si sono ritrovati per manifestare contro gli sgomberi: scontri tra la polizia e i manifestanti nel centro cittadino.