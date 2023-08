The Beach Luxury Club e Domina Coral Bay, punti di riferimento per chi ha voglia di rilassarsi e poi scatenarsi a Sharm El Sheikh, si uniscono per Ferragosto 2023, per proporre una cena evento nel deserto. Sul palco più emozionante del Sud Sinai, nel bel mezzo del deserto, si esibiranno gli artisti di Beach Luxury Club. Sarà una imperdibile cena spettacolo nel deserto, seguita da uno scatenato dj set, il tutto in una location che emoziona già da sola. Tutto questo succede martedì 15 agosto 2023.



Per chi non lo sapesse, al The Beach il team artistico è composto da professionisti dello show che si esibiscono nei top club e nei teatri di tutto il mondo. E i piatti di The Beach mettono insieme tradizione mediterranea, cucina internazionale... il tutto un twist particolare. E' un omaggio interpretato da artisti di livello assoluto a due delle voci più emozionanti di sempre, quelle di Witney Huston e Freddie Mercury. Sul palco vanno ben dieci artisti, che fanno rivivere alcune delle più celebri canzoni dei due artisti con interpretazioni vocali, coreografie e performance strabilianti.

Riassumendo, un Ferragosto a Sharm decisamente da non perdere per chi ha voglia di emozionarsi nel deserto. Il sound è quello scatenato di Dj Pablo.



The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily, con vista sul Golfo di Porticello. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, alle 9 del mattino alle 2 di notte. Di giorno si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Di sera ci si godono dinner show internazionali e poi dj set scatenati.



Cos'è Domina

Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time. www.domina.it

