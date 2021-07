Nuovo progetto su Jackpot Records, la label di Sandro Bani e Davide Svezza. Questa volta l'artista è Onacity, dj producer originario del Bangladesh che vive in Giappone. Il vero nome di questo artista è Onassis, uno che crede fermamente nella fusione dei diversi generi musicali e mescola in modo decisamente personale deep house, chill e tech house. Il suo obiettivo è sempre regalare emozioni ed energia, con ritmi potenti, vocal che spingono, synth e qualche accenno di voci hip hop

Il suo singolo di Onacity, in uscita il 16 luglio 2021, su Jackpot Records si chiama "Do What" ed è un 'treno' da dancefloor che non dà scampo. Quello del brano è un mix decisamente originale: pianoforte, tastiere, linea di basso che spinge e un ritmo che non perdona. Ascoltarlo senza muoversi almeno un po' a tempo sembra davvero difficile.

"Do What", per Jackpot Records, arriva dopo gli ottimi risultati di "So Get Up", il nuovo singolo dei VOODOO, che a sua volta segue il successo di "I Believe", bomba internazionale da dancefloor che ha raggiunto eccellenti risultati nelle chart sui diversi siti musicali.

