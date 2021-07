Dopo aver lasciato Casa Santa Marta nel primo pomeriggio di domenica, papa Francesco si è al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico al colon, a cui si è sottoposto già nella serata di ieri.

L'operazione per "stenosi diverticolare del sigma", come poi dichiarato dal direttore della Sala Stampa Matteo Bruni, si è svolto come programmato.

"Il Santo Padre - ha spiegato Bruni - ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal Professor Sergio Alfieri, con l’assistenza del Professor Luigi Sofo, del dottor Antonio Tortorelli e della dottoressa Roberta Menghi.L’anestesia è stata condotta dal Professor Massimo Antonelli, dalla Professoressa Liliana Sollazzi e dai dottori Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Erano altresì presenti in sala operatoria il Professor Giovanni Battista Doglietto ed il Professor Roberto Bernabei".

Così, lunedì, il premier Draghi ha espresso vicinanza al pontefice:

"Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime affettuosi auguri di rapida convalescenza e pronta guarigione al Santo Padre, dopo l’intervento".

Questa, invece, la nota diffusa domenica dal Quirinale:

«Santità,atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli.L’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione».