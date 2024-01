Sale la febbre da Festival Di Sanremo.

Il 9 febbraio esce, in doppio cd, “Sanremo 2024” (Sony Music Italy), la compilation ufficiale della 74ª edizione del Festival Di Sanremo. È attivo il pre-order.

L’album contiene tutti e 30 i brani che, dal 6 febbraio, saranno presentati, in gara, sul palco del Teatro Ariston. Sarà un viaggio coinvolgente, attraverso le canzoni destinate a lasciare un'impronta indelebile nella storia del Festival, accompagnate dalle emozioni uniche che solo la musica sa suscitare e che caratterizzeranno questa nuova edizione.

Radio Italia Solomusicaitaliana è radio ufficiale della compilation.

Questa è la tracklist di “Sanremo 2024”:

Disco 1

01. “Fino A Qui” – Alessandra Amoroso

02. “Tu No” – Irama

03. “Ti Muovi” – Diodato

04. “Pazzo Di Te” – Renga Nek

05. “Sinceramente” – Annalisa

06. “Mariposa” – Fiorella Mannoia

07. “Apnea” – Emma

08. “La Rabbia Non Ti Basta” – Bigmama

09. “Casa Mia” – Ghali

10. “Capolavoro” – Il Volo

11. “Ricominciamo Tutto” – Negramaro

12. “Tutto Qui” – Gazzelle

13. “Onda Alta” – Dargen D’Amico

14. “Pazza” – Loredana Berté

15. “Vai!” – Alfa

Disco 2

01. “I P’ Me, Tu P’ Te” – Geolier

02. “Autodistruttivo” – La Sad

03. “La Noia” – Angelina Mango

04. “Tuta Gold” – Mahmood

05. “Spettacolare” – Maninni

06. “Ma Non Tutta La Vita” – Ricchi E Poveri

07. “Fragili” – Il Tre

08. “Finiscimi” – Sangiovanni

09. “Due Altalene” – Mr.Rain

10. “Un Ragazzo Una Ragazza” – The Kolors

11. “Il Cielo Non Ci Vuole” – Fred De Palma

12. “Click Boom!” – Rose Villain

13. “Diamanti Grezzi” – Clara

14. “L’Amore In Bocca” – Santi Francesi

15. “Governo Punk” – Bnkr44