Primo singolo del nuovo progetto della cantautrice Benedetta Gaggioli

«”Decadence” parla della lotta alla sopravvivenza quotidiana in una società rigida e apparentemente libera, in un tunnel senza scelta, in una trappola mentale forse autocostruita. Non resta che languire e struggersi tra le domande senza risposta, resistere, proseguire e assecondare ciò che ci appare perverso e senza senso.» Beta Libre



Un brano elettronico dalle atmosfere notturne e cyberpunk, influenzato dalle sonorità di Bjork, Ryuichi Sakamoto, e dal minimalismo di Philip Glass. Il titolo e in parte il tema della canzone sono ispirati invece a Tokyo Decadence, un film del 1992 diretto da Ryū Murakami.

Musicalmente il pezzo è basato su una linea di basso che si ripete quasi sempre uguale, con ilche varia il timbro e le sonorità a seconda delle esigenze espressive. Nel ritornello si aggiunge ile una sequenza ritmica rallentata, dall'effetto strascicato. La voce è usata come uno strumento in varie parti vocalizzate che aggiungono colore all'armonia, mentre nelle strofe e nel ritornello le voci si sommano.Etichetta: Corbellice Records