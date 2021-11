Sono già due volte che ricevo questo tipo di messaggio, lo pubblico per il comune divertimento. Questo individuo non meglio identificato (e rimarrà tale visto che alle autorità competenti non interessa nulla) si diverte a passare il tempo così. Non so come ho fatto a spedirmi una email alle 2.00 del mattino mentre stavo "ronfando" saporitamente nel mio comodo lettone!

Salve!Purtroppo, ho una cattiva notizia per te. Qualche mese fa sono riuscito ad accedere ai dispositivi che usi per navigare in rete. Successivamente mi sono dato da fare per seguire le tue attività su Internet.Ecco la sequenza degli eventi: In passato ho acquistato dagli hacker l’accesso a numerosi account e-mail (oggigiorno è un’operazione semplicissima che si svolge tranquillamente online). Ovviamente sono entrato in uno dei tuoi account (……) senza nessuna fatica. Una settimana dopo sono riuscito a installare un Trojan nei sistemi operativi dei dispositivi che usi per l’accesso e-mail. In effetti è stato davvero semplice (perché cliccavi sui link delle e-mail in arrivo).Tutte le cose eccezionali sono sorprendentemente semplici. (>_<)Il mio software mi consente di accedere a tutti i controller, come la videocamera, il microfono e la tastiera, dei tuoi dispositivi. Sono riuscito a scaricare sui miei server tutti i tuoi dati personali, oltre alla cronologia di navigazione e alle tue foto. Posso accedere ai tuoi messenger, alle e-mail, alle social network, all’elenco dei contatti e perfino alla cronologia della chat. Il mio virus aggiorna costantemente le firme (poiché è basato su driver), e pertanto è invisibile al tuo antivirus.A questo punto dovresti aver già capito il motivo per cui ho agito indisturbato fino a questo momento...Raccogliendo le tue informazioni ho scoperto che sei un grande appassionato di siti per adulti. Ti piace davvero guardare i siti porno e i video sporchi per darti alla pazza gioia. Ho registrato numerose scene perverse e montato alcuni filmati in cui raggiungi l’orgasmo mentre ti masturbi appassionatamente. Nel caso avessi ancora dei dubbi che faccio sul serio, ci vogliono solo un paio di clic del mouse per condividere i video con i tuoi amici, parenti e perfino colleghi. Per me non è un problema neanche rendere questi video di dominio pubblico.Sono fermamente convinto che tu non voglia assolutamente che si verifichi una situazione simile, essendo consapevole di quanto sono particolari i video che adori guardare, sai benissimo che con tutta quella roba potresti cacciarti nei guai.Risolviamola in questo modo:Devi semplicemente accreditare 1550€ sul mio conto (l’equivalente in bitcoin in base al tasso di cambio al momento del trasferimento), e a transazione conclusa provvederò immediatamente ad eliminare tutto quel materiale perverso. Dopodiché, faremo finta di non esserci mai conosciuti prima. Inoltre, ti garantisco che verrà rimosso tutto il software dannoso dai tuoi dispositivi. Stai tranquillo, mantengo sempre le mie promesse.Mi sembra un accordo decisamente equo e a basso prezzo, dato e considerato che ho investito tempo e risorse per passare al setaccio il tuo profilo e il tuo traffico così a lungo.Se non sai come acquistare e inviare bitcoin, puoi risolvere il problema cercando tutte le informazioni utili online. Sotto c’è un mio portafoglio bitcoin: 1QKZCTBVX49ANvHzwFWPvRhuJdhvqutoV3Hai solo 48 ore (2 giorni per la precisione) di tempo a partire da quando aprirai questa e-mail.Ecco l’elenco delle cose che non dovresti tentare di fare:*Non cercare di rispondere alla mia e-mail (l’e-mail nella tua casella di posta in arrivo è stata creata da me insieme all’indirizzo del mittente).

*Non cercare di chiamare la polizia o qualsiasi altro servizio di sicurezza. Inoltre, non pensarci nemmeno a parlarne con qualche tuo amico. Una volta che lo avrò scoperto (e stai pur certo che lo farò tranquillamente dato che ho il controllo completo su tutti i tuoi sistemi) – il tuo video diventerà subito di dominio pubblico. *Non cercare di rintracciarmi – è del tutto inutile. Tutte le transazioni in criptovaluta restano sempre anonime.

*Non cercare neanche di reinstallare il sistema operativo sui tuoi dispositivi oppure di sbarazzartene. È inutile, perché tutti i video sono già salvati su server remoti.Ecco una lista di cose di cui non devi preoccuparti:*Che io non riceva il denaro trasferito sul mio conto.

- Non temere, posso comunque rintracciarlo a transazione completata, perché monitoro tutte le tue attività (il mio trojan include l’opzione controllo remoto, proprio come TeamViewer).*Che io renda i tuoi video disponibili a tutti dopo che il trasferimento di denaro sarà concluso.

- Credimi, per me non ha senso continuare a complicarti la vita. Se davvero lo avessi voluto, sarebbe successo molto tempo fa! Si svolgerà tutto all’insegna della lealtà!Prima che me ne dimentichi...in futuro cerca di non cacciarti più in questo genere di situazioni! Un consiglio – cambia regolarmente le password dei tuoi account.

RISPOSTA: "Pijate na pasticca, da retta a me!"