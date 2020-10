La giornata di giovedì era particolarmente attesa dagli investitori, per via della contemporanea pubblicazione dei risultati trimestrali delle più grandi aziende di Wall Street.

Malgrado i dati siano stati lusinghieri, soltanto Alphabet, tra i big tech, alla fine ha chiuso in rialzo.

Su Facebook, che dopo la chiusura ha registrato un -7%, ha pesato il boicottaggio della pubblicità da parte di più di mille marchi, tra cui Coca Cola. Anche Amazon ha fatto registrare il segno meno, così come Apple che non ha entusiasmato gli investitori nelle previsioni per il prossimo trimestre e Twitter che ha sfiorato un crollo del 17% per il dato relativo agli utenti giornalieri attivi nell’ultimo trimestre, pari a 187 milioni contro i 195 milioni attesi dal mercato.(tra cui Coca Cola).