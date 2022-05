Dall'1 al 12 giugno 2022 gli artisti di Circo Nero Italia scaldano le ultime settimane di primavera prima della torrida estate '22 con performance in tutto il Bel Paese, con show tra Pisa, Torino, Puglia, Tirrenia, Lazio, Firenze... Tra l'1 ed il 12 giugno, in appena 11 sere, i party in programma sono addirittura 8.

Andiamo con ordine: l'innovativo format Circo Revolution va in scena l'1 giugno al Boccaccio di Pisa, mentre il 3 si sposta al Bettina di Ostia (Roma). Circo Nero Classic fa la parte del leone con ben 4 party: il 4 a Torino, l'11 a Puja Beach c/o Lido Le Macchie (Monopoli, BA), il 12 a Tirrernia e l'11 ancora a Torino. Domenica 5 e poi domenica 12 invece l'evento Luna Park riempie di energia Blanco Beachbar, l'estivo dell'Otel di Firenze.

Come sanno tutti coloro che hanno vissuto almeno un party firmato Circo Nero Italia, si tratta di eventi animati da una party crew scatenata, formata da professionisti dell'intrattenimento che dosano in un mix inscindibile follia nottambula e cura spasmodica di ogni dettaglio delle loro performance... il risultato sono feste sempre scatenate e piene di sorrisi.

Circo Nero Italia, come dice il suo creatore ed art director Duccio Cantini, è e sarà sempre "un collettivo che vuol mettere in scena spettacoli che non si limitano al semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. La nostra ricerca sarà sempre quella di creare show evolutivi, ricchi di emozioni ed ispirati ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori."



