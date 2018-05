"Non è colpa mia": scopriamo il primo romanzo di Fabio Cassanelli!

"Un suicidio, cinque indiziati e un solo colpevole. Chi, tra loro, può aver indotto un adolescente come tanti a prendere questa decisione estrema?"

Questo è ciò che tratta il primo romanzo scritto da Fabio Cassanelli, ventiduenne bolognese. Fabio Cassanelli è abilmente riuscito a comporre questo giallo psicologico identificandosi nei punti di vista di ogni personaggio, evidenziandone il carattere e risaltandone pregi e difetti.

Il lettore ha dunque la possibilità di mettersi nei panni di un detective e, in base alle dichiarazioni di tutti i sospettati, farsi un'idea di chi sia il presunto responsabile morale del suicidio compiuto da un giovane ragazzo.

Un professore scolastico, il nonno materno, la fidanzata, il migliore amico e la vicina di casa: chi di loro potrà dire "Non è colpa mia"? Per scoprirlo, immergetevi in questo memorabile romanzo, ricco di suspence e colpi di scena.

Il libro, edito da Giraldi Editore, è già disponibile all'acquisto su Ibs e Amazon.