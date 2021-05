Gli addii di Gattuso e Conte alle panchine, rispettivamente, di Napoli e Inter hanno dato il via alle danze ed entro pochi giorni sapremo, ufficialmente, chi sarà chiamato a riempire le caselle mancanti e quali altre rimarranno scoperte.

De Laurentiis, dopo aver abbandonato la pista portoghese (ma lui sostiene che Sérgio Conceição non era un obiettivo reale), ha ripiegato su un italiano sicuro, chiamando sulla panchina del Napoli Luciano Spalletti a cui garantirà 3 milioni a stagione fino al 2023 con opzione per il terzo anno (fonte Repubblica).

La Juventus, come confermerebbe l'addio di Paratici con cui non era in buoni rapporti, accoglierà nuovamente Massimiliano Allegri dopo aver messo in soffitta l'idea di rischiare, con Andrea Pirlo, una nuova altalena di risultati anche per il prossimo anno. Ad Allegri andrebbero nove milioni a stagione, naturalmente netti, per i prossimi tre o quattro anni.

Ma Allegri era destinato ad accasarsi a Milano, all'Inter. Non sarà così e Marotta si sta guardando attorno per capire chi possa garantirgli un rapporto costo/prestazioni che non faccia rimpiangere alla squadra e ai tifosi nerazzurri l'addio di Conte.

Simone Inzaghi, che nella sua esperienza alla Lazio ha sempre subito le scelte della società senza fare polemiche, sembrerebbe il profilo adatto per allenare con ottimi risultati una squadra che è destinato al disarmo. Ma Inzaghi proprio ieri sembrava aver concluso il rinnovo del suo contratto in una cena con Tare e Lotito. Nonostante i sorrisi e le strette di mano, Inzaghi non ha ancora firmato alcun rinnovo, per cui l'opzione Inter è più che una fantasia dell'ultim'ora.

In attesa di sapere se Sarri finirà di nuovo in Premier, in quel di Londra stavolta sarebbe destinato al Tottenham, l'addio ufficiale di Zidane al Real Madrid fa ritenere a molti che il prossimo allenatore dei blancos, visto che Allegri si è già accasato, sarebbe Antonio Conte.

Suggestioni... ma di questo vivrà il calcio in attesa dell'inizio del prossimo campionato.



Crediti immagine: twitter.com/FBLHUB/status/1397955108797878279