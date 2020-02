“Operetta Amore mio” è il titolo del prossimo concerto che il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli porteranno in scena al Teatro Cortese il 6 marzo 2020 alle h.21.15.

Propongono un affascinante viaggio musicale nel mondo dell’Operetta con le pagine piu famose di Lehar, Costa, Ranzato,Kalman, Benatzky, partendo anche dalla Romanza da Salotto di fine 800 primi del 900 con Musica Proibita di Gastaldon e l’immancabile Non ti scordar di me .



Ambientazione da Salotto Liberty partenopeo nel grazioso e nuovo spazio del Teatro Cortese di Napoli, sito nella zona collinare di Napoli, Colli Aminei, precisamente in Viale del Capricorno n.4, in cui i due artisti, reduci dai recenti successi di vari concerti,spettacoli, premi,accompagnati dalle note storiche del giornalista Giuseppe Giorgio che inquadreranno i vari brani e dalla pianista Nataliya Apolenskaja, faranno rivivere le atmosfere nostalgiche e sognanti di quel tempo, soprattutto con le piu immortali e romantiche melodie di Operette, poco conosciute ai giovani e molto amate dalle generazioni passate ed intermedie ma che vengono poco rappresentate e forse dimenticate da un po’ di tempo soprattutto nel capoluogo partenopeo.



Ben venga quindi tale iniziativa dei due artisti lirici Olga De Maio e Luca Lupoli che con il giornalista, storico teatrale e musicale Giuseppe Giorgio, hanno voluto dare vita al rilancio di un genere che appartiene alla più grande tradizione della musica e del teatro della borghesia francese ed austriaca fin de siecle, approdata anche in Italia, all’interno della stagione teatrale del neo-nato progetto del Teatro Cortese, grazie all’impegno dell’Associazione Ente A.R.T.I. -Teatro e Musica con la direzione organizzativa di Anna Sciotti e Rita Paolino e la direzione artistica di Giuseppe Giorgio, nuova struttura teatrale che intende porsi per la zona dei Colli Aminei e per la restante città, come un punto di riferimento artistico e come uno spazio capace di fare respirare l’arte dello spettacolo a 360 gradi.

Dettagli dell’Evento:

Venerdì 6 marzo h.21.15

Teatro Cortese

Viale del Capricorno (Colli Aminei) n.4

Napoli