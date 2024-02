La cinquina agli Oscar per la categoria Miglior attore non protagonista non ha riservato particolari sorprese rispetto all'andamento dell'Awards Season con Robert Downey jr. (Oppenheimer) in testa nelle previsioni, inseguito da Ryan Gosling (Barbie) e Robert De Niro (Killers of the Flower Moon).

Meno scontati gli altri 2 nomi dato che sia Sterling K.Brown (American Fiction) che Mark Ruffalo (Povere Creature!) avevano mancato entrambi la candidatura ai BAFTA, con il secondo che è riuscito ad ottenere la nomination agli Oscar senza nemmeno "passare" per i SAG Awards.

In siffatto contesto l'escluso per eccellenza è stato Charles Melton per May December di Todd Haynes dopo aver vinto diversi riconoscimenti assegnati dai critici americani come il New York Film Critics Circle Award.