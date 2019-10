Un omaggio che Ballantini rende all'amico e grande cantautore, reinterpretando una parte scelta della sua straordinaria produzione artistica.

È uno spettacolo che ricorda Dalla visto attraverso il racconto di vita vera di Dario che, da fan imitatore giovanissimo e pittore in erba, aveva scelto il cantautore emiliano come soggetto di mille ritratti e altrettante rappresentazioni da imitatore trasformista fino all'incontro vent'anni dopo in cui i ruoli si sono, come in un sogno, ribaltati facendo sì che Lucio diventasse un sostenitore del successo di Dario, come pittore e trasformista.

Ballantini con i musicisti racconta minuziosamente i passaggi della carriera di Dalla, cantando con la voce sorprendentemente fedele all'originale e trasformandosi “dal vivo” in lui.

Tra un brano e l’altro, scorrono sul proiettore le decine di foto tratte dai disegni di Ballantini sui diari scolastici che rivelano la maniacale passione per Dalla, che ha avuto modo di rendersi conto di questa nascosta passione durante la mostra alla Triennale Bovisa di Milano dove Lucio cantò per un'ora, mentre Dario dipingeva.





_©Angelo Antonio Messina

youtu.be/bZQVN5TOfM0

Licinio Productions

presenta

DARIO BALLANTINI

in

DA BALLA A DALLA

Storia di un’imitazione vissuta

progetto e regia di MASSIMO LICINIO

scritto e cantato da DARIO BALLANTINI

batteria Richard Arduini

basso Matteo Balani

chitarra Francesco Benotti

tastiere Alessandro Carlà

sax Walter Calafiore

direzione musicale Francesco Benotti

costumi Cinzia Ferraguti scenografia Sergio Ballantini

TEATRO MANZONI MILANO

info@teatromanzoni.it

telefono 02 76 36 901

https://youtu.be/it7MmfnIitM

2