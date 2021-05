Il turismo è uno dei settori più dinamicamente in via di sviluppo dell'economia globale e delle economie nazionali, influenzando notevolmente gli effetti macroeconomici, misurati dalla quota del prodotto interno lordo o dal livello di occupazione nelle entità coinvolte nella creazione del prodotto turistico.

Si tratta quindi di un'area importante della politica socioeconomica. Entità specializzate operano a livello di politica individuale, possedendo competenze e strumenti che consentono di modellare le relazioni di mercato nell'economia del turismo. Le relazioni tra gli attori politici e i destinatari delle politiche (imprese turistiche e organizzazioni che operano nelle aree turistiche) servono da modello e sono modellate dalla portata e dal modo di utilizzare gli strumenti (ad esempio, crescenti interferenze o deregolamentazione).

L'interferenza dello Stato nell'economia del turismo è diretta verso: domanda, offerta e formazione del posto del settore turistico nell'economia nazionale.

Le attività statali nell'economia del turismo dovrebbero essere ridotte, tra l'altro, a scopi primari: soddisfare le esigenze turistiche della società e plasmare la dimensione e la struttura ottimali del traffico turistico in determinate condizioni. Le azioni dello Stato nell'economia del turismo non includono solo gli obiettivi nel campo della supervisione e della definizione degli effetti coerenti con le aspettative degli organi di policy-making, ma anche l'impegno negli obiettivi riguardanti l'impatto diretto sulla struttura dell'economia del turismo.

Pertanto, si dovrebbe riconoscere che le istituzioni pubbliche gestiscono l'economia del turismo, sia attraverso processi regolamentari che reali.

Il mercato turistico dovrebbe essere interpretato come la somma dei processi in cui acquirenti (principalmente turisti) e offerenti che rappresentano entità dell'economia turistica definiscono gli oggetti di uno scambio di offerta turistica (prodotto turistico) e un prezzo insieme alle condizioni di acquisto e vendita, risultante in una transazione.

Dal lato dell'offerta, il mercato turistico è formato non solo da fornitori di servizi turistici tradizionalmente intesi (imprenditori che operano su base commerciale), ma anche da istituzioni che creano le condizioni per costruire un'offerta turistica e renderla disponibile, cioè principalmente autogoverno unità amministrative e organizzazioni turistiche (basate su organizzazioni senza scopo di lucro).

Gli oggetti di scambio sul mercato turistico sono quindi non solo i prodotti in senso stretto, che sono beni e servizi offerti dalle imprese turistiche, ma anche (es. Messa a disposizione di valori o attrazioni turistiche) e condizioni generali di fruizione della funzione un'area (infrastrutture e informazioni). In termini spaziali, i processi di mercato nell'economia turistica sono legati al concetto di prodotto turistico territoriale, che è un insieme di servizi turistici offerti ai turisti sia da enti commerciali che da unità territoriali non commerciali.

