Con ordinanza del Comandante della Polizia locale Giacomo Villari è stata istituita la sosta a tempo con disco orario nelle vie De Gasperi e Migliavacca per migliorare la viabilità, regolarizzando la sosta per i residenti e le attività commerciali ivi esistenti, nell’ottica anche, di una riduzione degli effetti negativi della circolazione veicolare.

Da oggi pertanto sarà possibile parcheggiare in queste strade (Via Alcide De Gasperi ambo i lati e via Migliavacca ambo i lati), tratto compreso tra l’intersezione con la via Dei Mille e l’intersezione con la via Col. Magistri, per un’ora, tutti i giorni della settimana compresi i festivi, fatta eccezione ai veicoli delle forze dell’ordine, della Polizia Locale e Provinciale, dei veicoli della Pubblica Amministrazione e di Soccorso.

La sosta in deroga al disco orario è consentita ai residenti anagrafici in possesso di autovettura in proprietà o titolari di contratto di “leasing” o in comodato d’uso regolarmente registrato sulla carta di circolazione. Non potrà essere assegnato più di un permesso per abitazione, intesa come unità immobiliare di residenza.

L’autorizzazione alla sosta potrà essere consentita a più autovetture, (fino ad un numero massimo di due in maniera alternata) appartenenti ai residenti nella stessa abitazione; a tale scopo sul permesso rilasciato dall'Amministrazione Comunale dovranno essere indicati i numeri di targa delle autovetture.

Per le strutture alberghiere sprovviste di parcheggi di proprietà, ubicate in zona disco orario è previsto il rilascio di due permessi per albergo e uno per le restanti strutture ricettive. Ai titolari di attività commerciali, artigianale e/o professionale ubicate in zona disco orario, in possesso di autovettura di proprietà e/o titolari di contratto di "leasing", è previsto il rilascio di un permesso.

Stessa cosa per i medici di base del territorio comunale di Milazzo per l’esercizio delle proprie funzioni a domicilio. L’istanza per il rilascio del “Pass” potrà essere presentata accedendo alla piattaforma telematica del Comune di Milazzo attraverso il seguente link https://pass.brav.it/Milazzo/FrontOffice, allegando la documentazione richiesta. Il permesso avrà validità massima di anni uno con possibilità di rinnovo annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno, autocertificando la permanenza dei requisiti al Comando di Polizia Locale di Milazzo.