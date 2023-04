Sono stati gli Edmonton Oilers i grandi protagonisti della notte NHL, in cui sono state disputate le prime gare-5 del primo turno dei playoff che porteranno alla finale della Stanley Cup.

In terra canadese è arrivata così la terza vittoria per gli Oilers, che ora conducono la serie per 3-2.

Sesta rete della postseason per il tedesco Leon Draisaitl, mentre Evander Kane ha siglato la terza. Fra i californiani un gol e un assist per Adrian Kempe (4+3). Sono due ora i match-point per Edmonton.

Chi un match-point ha già provveduto ad annullarlo sono stati invece i New York Islanders, che hanno ottenuto la propria seconda vittoria contro i Carolina Hurricanes e lo hanno fatto in trasferta: nel 3-2 finale le reti niuiorchesi portano la firma di Pierre Engvall (1), Brock Nelson (2) e Mathew Barzal (2).