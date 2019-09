Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro presentati ufficialmente: comparto fotografico da urlo e ottime prestazioni, ma...

Pochi giorni fa Apple ha presentato i nuovi iPhone 11 e di certo durante la presentazione è stato dato il giusto peso all'ottima qualità fotografica di questi dispositivi.

Oggi, però, è arrivata la risposta di Huawei che ha presentato Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro. Questi due smartphone puntano molto sul comparto fotografico e di certo riusciranno a stupire. Naturalmente anche le prestazioni saranno ottime grazie al processore utilizzato.

Chi deciderà di acquistare uno di questi dispositivi (o anche le varianti Huawei Mate 30 Pro 5G o Huawei Mate 30 RS Porsche Design) di sicuro rimarrà soddisfatto, ma deve anche sapere una cosa importante prima di completare l'acquisto: non ci saranno i servizi Google, così i due smartphone utilizzeranno AppGallery come store per l’installazione delle app.

Queste le loro caratteristiche:

Caratteristiche tecniche del Huawei Mate 30



Display: AMOLED 6.62″ Full HD+

CPU: Kirin 990

GPU: Mali-G76 MP16

RAM: 8GB

Memoria interna: 128 GB (espandibile)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera posteriore: tripla (40MP + 16MP + 8MP), autofocus laser flash LED

Fotocamera frontale: 24MP, f/2.0

Batteria: 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali sotto il display, jack audio da 3.5 mm, certificazione IP53, sensore infrarossi

Caratteristiche tecniche del Huawei Mate 30 Pro



Display: AMOLED 6.53″ Full HD+

CPU: Kirin 990

GPU: Mali-G76 MP16

RAM: 8GB

Memoria interna: 256GB (espandibile)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE (disponibile anche la variante con supporto alle reti 5G), VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera posteriore: quadrupla (40MP, + 40MP + 8MP + ToF), flash LED

Fotocamera frontale: 32MP, f/2.0

Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali sotto il display, certificazione IP68, sensore infrarossi