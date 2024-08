Sul set di '6 racconti d'autore' di Daniele Catini la bellissima attrice italiana, Raffaella Di Caprio, lontana parente di Leonardo DiCaprio, racconta la sua nuova esperienza.

L'attrice terminato il film di Catini sarà a giorni sul set del film 'Tradita' di Gabriele Altobelli, un lavoro cinematografico internazionale con protagonista Manuela Arcuri. La Di Caprio avrà un bellissimo ruolo proprio affianco alla star Arcuri.

"Sarò Doll, una bellissima escort ambigua e sensualissima. Lavorerò con un'attrice fantastica e dal grande cuore, la meravigliosa Manuela Arcuri, Sono cosi felice di affiancarla .Interagiro' anche con il sex-symbol William Levy".

'Tradita', 'Betrayed' per il mercato internazionale, ha un cast davvero importante.

Con Manuela Arcuri e la Di Caprio, grossi nomi di caratura mondiale: Giancarlo Giannini, Angela Molina, Monica Guerritore, il sex-symbol cubano-americano William Levy e il lanciatissimo Fernando Lindez di 'Elite'.

La Di Caprio è davvero molto richiesta in ruoli super sexy: "Dopo aver interpretato Milly D'Italia per Luca Lucini nel film 'Le mie ragazze di carte' e dopo questa magnifica occasione con l'Arcuri dovrei finalmente interpretare Moana Pozzi in un film bellissimo. Speriamo bene".