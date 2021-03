8 marzo 2021. Ad un anno dall’inizio del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria Covid19, va in onda in prima serata alle 21.30 su La7D (canale29), il documentario "Tutte a casa - memorie digitali da un mondo sospeso" realizzato dal collettivo Tutte a casa, per la regia di Nina Baratta, Cristina D’Eredità, Eleonora Marino...

Il documentario nasce dal collettivo "Tutte a casa", composto da 16 professioniste del mondo dello spettacolo e della comunicazione che si sono conosciute su una pagina Facebook i primi giorni di marzo 2020.