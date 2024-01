Dichiarazione di Riccardo Magi, parlamentare di +Europa:

"Ci troviamo in una situazione surreale: mentre oggi, in diretta tv, il ministro Piantedosi parlava ancora una volta del “grande successo” della Premier Meloni sull’accordo Italia-Albania e del fatto che sono già in corso sopralluoghi tecnici in Albania, nel ciclo di audizioni alla Camera sull'accordo e sul Disegno di legge di ratifica di tale accordo sono emersi invece con chiarezza enormi problemi di compatibilità delle procedure previste con il diritto europeo e di vera e propria inapplicabilità nel rispetto della legge e della Costituzione.Dove verrà fatto lo screening delle persone salvate da un naufragio? Cosa ne sarà delle persone che hanno fatto domanda di protezione in Albania e non possono essere detenute lì per la loro condizione? E delle persone che, terminato il periodo di detenzione amministrativa in Albania, non possono essere rimpatriate? Come sarà garantito il diritto di difesa alle persone detenute?Oggi il governo e i relatori non hanno risposto a tutte queste pesanti domande che ho posto in Commissione. E allora venga Piantedosi in Commissione a rispondere, se è in grado di farlo ovviamente".

In Albania vengono effettuati sopralluoghi per costruire un "carcere" sub judice della Corte costituzionale albanese, su cui si deve ancora esprimere, in contrasto con le norme europee e dal costo abnorme (per costruzione/gestione) in rapporto alla sua reale utilità... e tutto solo per regalare un elemento di propaganda a Giorgia Meloni per fare campagna elettorale per le prossime europee di giugno.

Queste sono le politiche concrete di cui la premier Meloni dice di andare orgogliosa.