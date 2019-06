Il presidente della Regione Sardegna e il doppio incarico... incostituzionale

Lo strano caso del presidente/senatore della Sardegna.

Il nuovo presidente della regione sarda, Christian Solinas, eletto lo scorso febbraio in quota Lega, continua ad avere un piede in due staffe.

Una situazione palesemente incostituzionale che ha scatenato le proteste dell'opposizione di centrosinistra in Consiglio regionale:"Alla fine sta governando la Sardegna per procura, mentre in Senato si è presentato solamente per tre sedute".

Problema ripreso anche da Francesco Agus di Campo Progressista che, in un post su Facebook, ha scritto: «... spero che il Presidente si decida a presentare le sue dimissioni dal Senato della Repubblica: due poltrone e due stipendi sono troppi anche per lui».