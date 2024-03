workshop online

Dal 8 aprile al 2 maggio 2024

Termine iscrizioni 29 marzo 2024

Il corso ha come scopo quello di fornire tutti quegli elementi indispensabili a costruire la pubblicazione che accompagna una mostra, in un percorso che esamina le varie fasi e le figure professionali coinvolte nella sua realizzazione.

Un processo delicato caratterizzato da numerose sfaccettature che il workshop presenta e analizza in modo da offrire le competenze adeguate per affrontare un lavoro editoriale in un’istituzione pubblica o privata.

I solidi strumenti forniti dal workshop permettono di sviluppare la capacità di saper fronteggiare gli aspetti pratici che questo lavoro richiede.

Un percorso che punta sull’apprendimento attraverso la pratica e prevede nell’ambito delle ore a disposizione diversi esercizi e ricerche da presentare in classe.

Ai partecipanti sono forniti gli strumenti necessari per poter operare con professionalità nel mondo dell’arte e nello specifico nel campo dell’editoria.