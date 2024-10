“Hikikomori” è il nuovo singolo di maladie des if, un brano elettro-pop frutto della consolidata collaborazione tra Eugenio Cerocchi (anche autore della musica) e Lori "maladie" De Falco (testo). Arrangiamento, programmazione, sequenze e tastiere sono a cura di Clemente Ferrari, mastering di Marco Dal Lago (cover art Zoe Ferrara). Il pezzo è già disponibile nelle principali piattaforme digitali.

Siamo sempre più soli, prigionieri di un mondo a due dimensioni -spiega l’artista- E chi nega che fluttuare in questa semioscurità in fondo in fondo ci piaccia mente, a sé stesso prima di tutto. Questi i pensieri che hanno affollato la mia mente quando ho iniziato a scrivere di isolamento digitale usando le mie stesse passate parole, che ora fluivano inconsapevoli dal completamento automatico delle frasi su whatsapp. Così, dallo stesso mondo digitale che la imprigiona, è arrivata come uno tsunami questa storia di una hikikomori. E con la sua esplosione l’ha liberata. Le armonie discrasiche tra Sakamoto e k-pop di Eugenio Cerocchi e i colori traslucenti di Clemente Ferrari le hanno cucito una veste impalpabile, quasi a richiamare il respiro di un hanami tardivo sull’uscio della stagione fredda.

“Hikikomori” è pubblicata da The Lab Music Factory (distribuzione Virgin Music Group), il progetto, come tutta la produzione di maladie des if, vede la supervisione artistica di Franco Iannizzi e il coordinamento discografico di Marco Mori.

maladie des if, atmosfere retrò e sguardo contemporaneo su storie pop di persone - sopratutto donne - comuni, sussurrate all’orecchio di chi sa ancora ascoltare. Una sera di fine 2021 un’emozionata Lori aka Maladie le presenta a We have a dream di Red Ronnie e tutto accade. Nel 2022 il live d’esordio è trasmesso su Rai Radio Live, arrivano il podio ad Apulia Voice, i Premi Originalità al Rumore BIM Festival e New Hit al Roma Music Festival. Nel 2023, con le uscite per The Lab Music Factory dei singoli Tic tac e Origami (arrangiata da Clemente Ferrari), maladie des if riceve il Premio Cora al Bruno Lauzi, è in selezione per Onda Rosa Indipendente, in finale al Summərday, di nuovo ad Apulia Voice e Rumore BIM Festival, è sul podio al PAE, in selezione al Festivalino di Anatomia Femminile, in finale a Rock Targato Italia, è miglior artista al Videofestival del Mare. Il 2024 inizia al Nuovo Roxy Bar di Red ‘talismàn’ Ronnie, dove maladie des if, in set acustico, presenta in anteprima il singolo Vivi se ne va. Mentre è in lavorazione il nuovo singolo, una storia di isolamento scritta proprio come farebbe un digital addict (no IA!), ancora una volta impreziosita da Clemente Ferrari, Origami riceve il premio per il miglior arrangiamento al Sasinae Festival – Alto riconoscimento virtù e conoscenza, maladie des if è sul podio al Premio Georges Brassens e accede alle finali di Premio Pierangelo Bertoli, Je so pazzo, Aquara Music Fest, dove riceve una Menzione Speciale. Intanto, l’immaginifico videoclip di Vivi se ne va, scritto e diretto da Viviana Iannizzi, è premiato all’Anzio Film Festival e selezionato per il Roma Videoclip Indie.

MALADIE DES IF SONO

Lori “maladie” De Falco – voce, percussioni

Eugenio Cerocchi – chitarre

Adriano Medde – piano, synth, tastiere

Fabrizio Gallina – basso

Roberto Treppo – batteria, modulo percussione, sequenze

