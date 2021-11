Lotteria degli Scontrini, possibile novità in arrivo. Per rilanciare lo strumento di contrasto all'evasione fiscale, si sta pensando ad introdurre vincite "istantanee". Al momento è solo un'ipotesi.

Su circa 1,32 milioni di esercenti e commercianti in tutta Italia, al momento, “solo” 369mila (pari a meno del 30%) trasmette i dati e consente ai propri clienti di partecipare alla lotteria.

In ogni caso la proposta non avrebbe un effetto immediato perché richiederebbe lo sviluppo di un nuovo sistema di estrazioni e l'aggiornamento del software sui registratori telematici. Allo studio c'è anche la possibilità di integrare la Lotteria degli scontrini nell’App Io, che era stata già utilizzata per il CashBack.