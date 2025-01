Snam lancia il Piano Strategico 2025-2029. “Il nostro obiettivo è chiaro”, ha ribadito l’AD Stefano Venier: “Creare valore per tutti gli stakeholder, promuovendo soluzioni sostenibili e innovative che rafforzino il ruolo dell’Italia come hub energetico europeo”.



Stefano Venier: il Piano Strategico 2025-2029 di Snam, focus su sicurezza energetica e transizione verso Net Zero

Il panorama europeo è a un punto di svolta e Snam, con il “pragmatismo” che la contraddistingue come l’AD Stefano Venier ha sottolineato in più occasioni, rafforza ulteriormente l’impegno nel disegnare un sistema energetico sempre più resiliente, flessibile e sostenibile promuovendo investimenti per 12,4 miliardi di euro nel quinquennio 2025-2029, i più consistenti nella storia del Gruppo. “Siamo in un momento cruciale per il settore energetico, in cui le crescenti incertezze e la volatilità dei prezzi richiedono sistemi resilienti in grado di resistere agli shock geopolitici e allo stesso tempo consentire la transizione verso il Net Zero in modo sostenibile per tutti”, ha spiegato l’AD Stefano Venier presentando Il Piano Strategico 2025-2029: parole che riassumono efficacemente il quadro in cui si sta muovendo Snam e il valore del programma di investimenti che prosegue sulla scia delle iniziative adottate in risposta alla crisi energetica del 2022. 12,4 miliardi di euro destinati “sia alla catena del valore midstream delle infrastrutture per il gas, sia ai business orientati alla transizione energetica” nell’ottica di sviluppare “un'infrastruttura paneuropea in grado di gestire molecole tradizionali e decarbonizzate come gas naturale, biometano, idrogeno e CO₂, garantendo sicurezza e sostenibilità e soddisfacendo al contempo l'evoluzione della domanda energetica”.



Snam, Stefano Venier: “La transizione non è solo una sfida, ma anche un’opportunità. E noi siamo pronti a coglierla”

“Realizzeremo la nostra ambition creando valore per tutti gli stakeholder”, ha evidenziato l’AD Stefano Venier. Il Piano 2025-2029 include infatti “obiettivi finanziari chiari” che sono stati definiti insieme al CFO Luca Passa: “Una crescita media annua del 6,4% della RAB, del 5% dell’EBITDA e del 4,5% dell’utile netto, che nel 2025 dovrebbe raggiungere 1,35 miliardi di euro (+10% rispetto alla guidance 2024) e una crescita annuale dei dividendi aumentata al 4%”. Leve strategiche continuano ad essere innovazione e sostenibilità: basti pensare che nel quinquennio gli investimenti per la transizione energetica sono aumentati del 25%, in linea con gli sviluppi di iniziative chiave come il progetto Ravenna CCS e il SoutH2 Corridor. Ulteriore attenzione sarà rivolta alla riconversione degli impianti di biometano e alle soluzioni di efficienza energetica. “La transizione non è solo una sfida, ma anche un’opportunità. E noi siamo pronti a coglierla, con infrastrutture energetiche per un futuro sostenibile”, ha sottolineato l’AD Stefano Venier rimarcando il valore della vision di Snam che nei prossimi dieci anni prevede investimenti per 27 miliardi di euro nel promuovere la sicurezza e la flessibilità del sistema, supportare la transizione energetica, sviluppare il SoutH2 Corridor e dare impulso al progetto Ravenna CCS. Iniziative che contribuiranno a rafforzare il ruolo dell’Italia come hub energetico in Europa.