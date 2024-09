Il documentario My Sweet Land, diretto da Sareen Hairabedian, è stato selezionato dalla Giordania per concorrere agli Oscar 2025 nella categoria Miglior Film Internazionale.

Per chi vive in un mondo globalizzato, il concetto di patria potrebbe sembrare un retaggio del passato. Ma per Vrej, un bambino armeno di undici anni originario del Nagorno-Karabakh, la patria è tutto. Cresciuto in una regione contesa tra Armenia e Azerbaigian, Vrej ha sperimentato sulla propria pelle il significato profondo di casa. La sua terra, un campo minato sia in senso letterale che figurato, è un sogno che potrebbe svanire da un momento all'altro, rendendo il concetto di patria ancora più prezioso e inarrivabile..