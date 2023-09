Ritorno al futuro per la città di Ariccia con il "Festival della Musica Emergente Ponte d’Oro 2-0". Un chiaro omaggio alla città come sottolineato nella conferenza stampa del 6 settembre a Palazzo Chigi da Ovidio Martucci, Presentatore Ufficiale scelto in quanto conduttore di numerosi Festival Musica titolati andati in onda su Rai 1 e regista cinematografico. Martucci ha svelato la scaletta Televisiva nella quale gli Ospiti saranno da conforto per i giovani; dal sindaco Gianluca Staccoli , allo storico Festival degli Sconosciuti ideato nel 1961 da Teddy Reno, il noto cantante, attore, discografico nonché patron della fortunata e seguitissima – ai tempi – rassegna musicale.

Riprenderà così il 17 settembre e dopo una pausa durata trent’anni una manifestazione che era divenuta uno dei tratti caratteristici e più riconoscibili, insieme alla famosa porchetta e al monumentale ponte, della deliziosa cittadina dei Castelli Romani. Un festival, quello storico “degli Sconosciuti”, che ebbe il merito di far conoscere al grande pubblico uno stuolo di cantanti ancora oggi attivi e famosi. Da Rita Pavone a Claudio Baglioni da Edoardo Vianello a Tiziana Rivale a Enrico Montesano. Furono infatti in molti a spiccare il volo verso la notorietà proprio da quel palco di Piazza di Corte. E nelle intenzioni del Direttore Artistico Tony Riggi, anche questo Festival dovrà poter fungere da potente trampolino di lancio per i giovani artisti italiani che, sommersi da rap, hip-hop e altre sonorità straniere, non riescono talvolta ad imporre le valenti melodie italiane.

In conferenza a Palazzo Chigi, oltre ai già citati Martucci e al sindaco, il consigliere delegato allo Sport e Spettacolo del Comune di Ariccia Danilo Costantini, "promotore e sponsor più attivo di questa iniziativa" come evidenziato nelle parole di Staccoli, Roberto Del Monte, vocalcoach direttore e leader dei Big Soul Mama, lo storico coro gospel di Tiziano Ferro.

Nicole Cianfanelli, giovane modella ariccina e madrina della serata del 17 Settembre.

Sarà una serata all’insegna della buona musica italiana che nelle aspettative degli organizzatori darà un nuovo impulso alla valorizzazione della città di Ariccia: «Finalmente riusciamo a riportare dopo tanto tempo l’evento che ci ha fatto conoscere non solo in Italia ma a livello internazionale – ha continuato Staccoli – siamo contenti di tutto questo perché stiamo inanellando, come amministrazione, una serie di eventi, Ariccia da Amare, la Sagra della Porchetta chiusasi qualche giorno fa e adesso il Ponte d’Oro 2.0 che richiamano in massa visitatori e turisti da ogni parte, un chiaro riconoscimento ai nostri sforzi e a quelli della cittadinanza».

Il palco stellare della serata finale allestito in piazza di Corte inizierà con un red carpet alle ore 20.00, in sfilata e premiazione di tutti gli ospiti ed artisti della diretta registrata televisiva a cominciare dal Cinema.

Per il Film Cuori Senz'Anima l' Avv. Adalgisa Ranucci e Regista Tony Paganelli per il Film Don't Forget le attrici Francesca D'Achille e Nadia Bengala ex Miss Italia, per il Film Console l'attrice Antonella Salvucci, per il Film in piano di lavorazione Guance Rosse, Enio Drovandi la Regista Donatella Colatesta, Fabio 16 finalisti si batteranno fino all’ultima nota.

Numerosi gli ospiti e gli artisti di fama internazionale che si alterneranno sul palco presentati, ricordiamo, dal simpatico Ovidio Martucci: si va dall’ex band leader dei Traks Aax Donnel con il brano Long train Running record ldi successi Internazionali alla Soprano Tina De Luca, dal Maestro Felice Iafisco per il Film Sbarre e la Carmen di Bizet a Sergio Ciccarelli collabor-autore per Tiziano Ferro, il Maestro Concertista e fisarmonicista Marco Lo Russo per finire col fondatore e storico frontman dei Vernice Stefano D’Orazio quindi Mela Massabo, autore, il Soprano Maria Cristina Filosofi e pianista Maestro Massimo Italiano con Collegamento in diretta di Dino Vitola, Presidente Onorario del Festival dal San Remo Fest, del quale Martucci è giurato dagli Audio 2 e da Tony Esposito i quali faranno il saluto in orari stabiliti per i collegamenti durante la trasmissione di 90 minuti scalettata.

A confermare la presenza come ospiti nel parterre ,Alfonso Paganini, star della danza internazionale insieme alla ballerina Francesca Bisogno che si esibirà sul palco. "Una serata indimenticabile quella di domenica 17 settembre – l’augurio del sindaco Staccoli – nel bellissimo scenario di Piazza di Corte Berniniana con musica, moda e spettacolo dove per qualche ora, siamo sicuri, si potrà toccare il cielo con le dita".

Autorevole la Giuria Stampa con presidente la nota Scrittrice internazionale Melinda Miceli, Accademica e ambasciatrice onorifica di vari enti. Al suo fianco il Patron del Cantagiro Enzo De Carlo ed Elvino Echeoni Direttore Generale, al già autorevolissimo Direttore Alessandro Panigutti di Latina. La testata più venduta e da lui diretta per oltre 3 decenni che vigilerà insieme alla giuria perché tutto si tenga al massino della correttezza.

Media Partner il Country Resort il Borgo, Cantina San Andrea, Radio Roma, Italians News Radio.