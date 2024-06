La prossima Awards Season si preannuncia ricca di sorprese e di successi per le donne del cinema. È un momento di grande fermento per il cinema al femminile, con registe provenienti da tutto il mondo che raccontano storie sempre più complesse.

Su questa lunghezza al momento ci sono 10 registe provenienti da tutto il mondo che hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste della prossima Stagione dei Premi e quindi non solo Stati Uniti (4), ma anche Germania, Regno Unito (2), Francia (2) e Argentina.

In particolare almeno 3 di questa lista potrebbero iniziare una Campagna per gli Oscar sull'onda della forte aspettativa della critica verso i loro ultimi lavori: da Marielle Heller per Nightbitch ad Andrea Arnold per Bird (presentato a Cannes) fino all'attesa prova di Nia DaCosta per Hedda.