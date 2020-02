Nella conferenza stampa tenuta dall'assessore al Welfare della regione Lombardia, in relazione ai contagi di coronavirus nel lodigiano, Giulio Gallera ha dichiarato che finora il totale delle persone colpite dal virus è arrivato a 6.

Sono stati poi attivati i test per 250 persone - tra medici, sanitari e parenti stretti del primo contagiato - che, comunque, saranno sottoposte ad un regime di quarantena in base a quanto deciso dal ministero della Salute.

A Codogno, per motivi precauzionali, è stata disposta la chiusura delle scuole e degli esercizi pubblici quali i bar e i luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico come discoteche, sale da ballo, sale giochi e impianti sportivi.



Inutile dire che quanto accaduto ha dato il via al solito sciacallaggio politico che Salvini e la Lega che, dopo aver provveduto a promuovere, hanno poi iniziato a cavalcare.

Un paio di giorni fa, il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, scriveva su Facebook:

"Fanno buriana contro la sanità toscana. Proviamo a dirla meglio. C’è un emerito professor Burioni che, senza essere adeguatamente informato, sui social attacca la sanità toscana su un tema delicato come il Coronavirus; così scatenando i fascioleghisti che hanno diffuso panico tra la popolazione.La verità è semplice: la sanità toscana ha adottato al meglio le misure di prevenzione e di controllo previste dal ministero della salute e ha attuato una sorveglianza attiva. Punto, non c’è da dire altro.Ora, gli stessi leghisti chiamano Il noto virologo in commissione sanità regionale così da continuare a fare buriana contro la sanità toscana.Se il professore ha da suggerire qualcosa alla task force del dipartimento sanità regionale è pregato di farlo.Noi siamo favorevoli al confronto dentro la comunità scientifica, siamo contrari alla strumentalizzazione politica di una vicenda come il Coronavirus".

E allora, come ha risposto Salvini? Questo il suo post odierno:

"BASTA! Anche dopo le numerose segnalazioni ricevute da voi, abbiamo deciso di denunciare il presidente della Toscana (PD) che, non facendo tutti i controlli necessari su chi rientra dalla Cina, mette a rischio la salute dei cittadini toscani, e accusa chi lo critica, scienziati e medici compresi, di essere un fascioleghista"!

A riprova dell'operazione di sciacallaggio messa in piedi da Salvini, c'è il fatto che la regione Toscana sta seguendo alla lettera ciò che è stato iindicato dal ministero della Salute per quanto riguarda le persone che siano rientrate e e rientrino dalla Cina.

Ma per la Lega, dato che tra qualche mese in Toscana si voterà per le regionali, l'occasione era ghiotta per "far buriana", per puro e semplice sciacallaggio politico sfruttando persino un'epidemia per raccogliere un pugno di voti.

Da considerare che tutto ciò avviene anche a sprezzo del ridicolo, perché i contagi diretti di Coronavirus in Italia sono stati registrati in Lombardia, una regione governata... indovinate un po'?... dalla Lega di Matteo Salvini!