Continuano le iniziative e le donazioni di solidarietà alla lotta contro il Covid-19.

La fashion industry, uno dei settori maggiormente colpiti da questa pandemia, si è da subito schierata in prima linea per supportare gli ospedali italiani e combattere il virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia.

Ma non sono i soli. A loro si è aggiunta anche la notizia che la testata luxury Beyond the Magazine sta donando alle imprese oltre 50mila euro in pubblicità e redazionali al fine di rilanciare le attività italiane.

“Vogliamo farlo facendo la differenza, andando oltre il consueto concetto di comunicazione. Da sempre ci mettiamo a disposizione delle start up e delle aziende consolidate, non solo con la visibilità sulla nostra rivista ma anche organizzando eventi per rafforzare le relazioni” dichiara Lorena Interlandi, Direttore Eventi “Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante non dimenticare il proprio cliente ma assicurare la propria presenza, emozionarlo, intrattenerlo, coccolarlo”

“Siamo consapevoli che solo coloro che cavalcheranno l’onda della comunicazione e delle relazioni potranno sopravvivere e reinventarsi dopo questo periodo di enorme difficoltà mondiale” prosegue Justine D’Angelo, Direttore Editoriale “Per questo abbiamo deciso di contribuire in prima persona, mettendo a disposizione delle imprese italiane oltre 50mila euro di pagine pubblicitarie nel nostro prossimo numero, che non sarà cartaceo per ragioni di sicurezza ma digitale, divulgato via newsletter, social, qrcode. In questo modo vogliamo dare il nostro contributo nel rilanciare l’economia e garantire posti di lavoro”

La Redazione della rivista luxury donerà ad ogni azienda che si metterà in contatto con loro spazi pubblicitari pari ad un valore di listino di Eur 2.500,00.

Ma il progetto della rivista non si ferma qui.

Oltre ad usufruire della donazione, si potrà supportare la raccolta fondi di Beyond the Magazine a favore del Policlinico di Milano e dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, mediante un’offerta libera, che sarà devoluta alla lotta contro il Covid19.

“La sfida che il nostro Paese sta affrontando è veramente molto impegnativa ma siamo convinti che reagire positivamente sia la strategia migliore per affrontare la situazione attuale e quella futura. Ecco perché ci mettiamo a vostra disposizione per ripartire alla grande, con nuove e vincenti strategie, con un nuovo numero, elegante, contemporaneo ed innovativo, interamente dedicato all'eccellenza italiana.” conclude Justine D’Angelo.

Le imprese ed i liberi professionisti che desiderano aderire alla donazione pubblicitaria messa a disposizione, sino ad esaurimento pagine, potranno scrivere a: press@gruppobeyond.com.







Ps. Nella foto in alto da sinistra: Lorena Interlandi Direttore Eventi - Justine D'Angelo Direttore Editoriale - Federica Pierpaoli Direttore della Fotografia - Nicole Macchi attrice e Art & Entertainment Editor (photocredit Matteo Magnini)