La Capitanata è ricca di bellezze culturali poco conosciute e negli ultimi anni, anche a causa del Covid, c’è stata una spinta alla digitalizzazione per la fruizione dei beni culturali.

Per questo i borghi virtuosi di Cagnano Varano, Pietramontecorvino, Serracapriola e Vico del Gargano hanno scelto di digitalizzare il proprio patrimonio culturale entrando a far parte di Trawellit, l’app di audio guide made in Foggia.

Questa scelta risulta vincente in un’ottica di accoglienza e di visibilità per i turisti e in linea con i dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali della School of Management del Politecnico di Milano che vede un aumento del 19% della digitalizzazione dei servizi di supporto alla visita in loco per attirare turisti sia italiani che stranieri (spesso ostacolati o scoraggiati dalle barriere linguistiche nella fruizione del patrimonio culturale).

L’app Trawellit presenta già mappe interattive di Foggia, Lucera, Manfredonia e Stornara e schede con audio guide in tre lingue (italiano, ingles e francese) dei beni contenuti in 3 monumenti in provincia di Foggia: la Cattedrale di Foggia, il Museo Civico di Lucera e il Parco Archeologico e la Basilica Medievale di Santa Maria Maggiore di Siponto.

La startup foggiana vincitrice del finanziamento PIN – Pugliesi Innovativi della Regione Puglia e del bando “Bravo Innovation Hub: + Turismo +Cultura” di Invitalia, nei mesi scorsi ha inviato una proposta di digitalizzazione completamente gratuita a tutti i comuni della Provincia di Foggia, proposta che è stata accolta dalle amministrazioni comunali di: Cagnano Varano, Pietramontecorvino, Serracapriola e Vico del Gargano.

Grazie al supporto dei sindaci di Cagnano Varano Michele Di Pumpo, Pietramontecorvino Raimondo Giallella, Serracapriola Giuseppe D’Onofrio, Vico del Gargano Michele Sementino, dei tecnici comunali, della Pro Loco di Serracapriola ed agli esperti d’arte di Trawellit, sono stati mappati oltre 40 beni dei quattro borghi e descritti in 3 lingue (italiano, inglese e francese) con schede informative, per un totale di 126 schede.

Le mappe realizzate sono disponibili gratuitamente sull’app Trawellit e consultabili anche via web, ma non solo. Grazie alla tecnologia utilizzata, le mappe possono essere incorporate in qualsiasi altro sito internet o presentazione (es. Power Point).

Oltre alle mappe interattive, per ognuno dei quattro comuni è stata aggiunta sul sito internet di Trawellit un info point virtuale con le indicazioni per visitare i luoghi di interesse dei comuni ed è stato realizzato un articolo di blog con la mappa interattiva, foto e descrizioni di luoghi meno turistici.

Un’occasione, quella della digitalizzazione, che può far ripartire il comparto turistico mettendo al centro un’offerta di qualità e le imprese del territorio.